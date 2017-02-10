Zubizu Sanat Buluşmaları!

Önceki gün dünyaca ünlü hiperrealist ressam Taner Ceylan, Sanat buluşmalarının konuğu oldu...

Kültür-Sanat - 10 Şubat 2017 18:53
Zubizu Sanat Buluşmaları!
Sanat dünyasının gündemindeki konu ve konuklarıyla Piyalepaşa İstanbul sponsorluğunda düzenlenen ZUBİZU Sanat Buluşmaları önceki gün dünyaca ünlü hiperrealist ressam Taner Ceylan’ı ağırladı. İş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin ilgiyle takip ettiği söyleşide; Ceylan’ın gündeminde koleksiyonerlik ve “canlı bir varlık olarak sanat eseri” konusu vardı.



Doğuş Müşteri Sistemleri’nin yaşam tarzı mobil uygulaması ZUBİZU tarafından, Polat Grubu’nun önemli markalarından Piyalepaşa İstanbul’un sponsorluğunda düzenlenen Sanat Buluşmaları’nın üçüncüsü Capricorn İstanbul’da gerçekleştirildi. New York Paul Kasmin galerinin sanatçısı ve en son Londra’da açtığı “I Love You” sergisi büyük ses getiren, adını Türkiye’de olduğu kadar uluslararası sanat platformlarında duyuran ve yaşayan en pahalı Türk ressam Taner Ceylan, keyifli söyleşisi ile ZUBİZU Sanat Buluşmaları kapsamında sanatseverlerle buluştu.



ZUBİZU Sanat Buluşmaları’na katılan isimler arasında Türkan Özilhan Tacir, Münir Özkök, Şeli-Albert Elvaşvili, Emine Gülçelik, İsmail Ünal, Aliye Simavi, Öner Kocabeyoğlu, Emin Hitay, Adnan Polat, Kaan Terzioğlu, Mustafa Taviloğlu, Zafer Yıldırım, Levent Kızıl, Mehmet Hotiç, Erol Özmandıracı, Aytunç Kumova, Ceyda Çarmıklı Kılıçarslan-Mustafa Kılıçarslan, Damar Arıkoğlu, İnci Aksoy, Erdil Yaşaroğlu, Erdinç Varlıbaş, Uğur Karabayır, Sarp Evliyagil ve Suzan Toplusoy gibi isimler yer aldı.



Doğuş Holding Sanat Danışmanı Çağla Saraç’ın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği, danışmanlığını ve moderatörlüğünü MERKUR Galeri Kurucusu ve sanat danışmanı Sabiha Kurtulmuş'un üstlendiği söyleşide; ressam kimliğinin yanı sıra koleksiyoner kimliği ile de bilinen Taner Ceylan, bir sanat eserine sahip olma safhalarının inceliklerini, koleksiyon nasıl oluşturulur ve sanat eseri yıllar içinde nasıl değerlenir konularının yanı sıra koleksiyonerlik deneyimlerini de davetlilerle paylaştı.



Doğuş Holding Sanat Danışmanı Çağla Saraç ise konuşmasında, Doğuş Holding’in destek verdiği tüm alanlarda olduğu gibi sanatta da sorumluluklarının bilincinde, topluma öncü ve örnek olmaya çalışan bir vizyonla hareket ederek sanat buluşmalarını hayata geçirdiğini belirtti. Saraç, “Güzel sanatlar fakültesi öğrencilerine destek olmak adına Sanata Bi Yer projesini geliştirdik. Kısa bir süre önce bu projemizle ilgili bir etkinlik gerçekleştirdik ve öğrencilerin henüz okurken yaptıkları eserleri Doğuş Grubu mekanlarında sergiledik. Ayrıca kısa bir süre önce Ara Güler’in Türkiye’de açılacak uluslararası müzesinin temellerini attık. Tüm bunların bir başka kolu olarak ZUBİZU Sanat Buluşmaları bizim için büyük değer taşıyor” dedi.



“Türkiye’de Üretmeye Devam Etmeliyiz”



Samimi yapılan her sanat eserinin yaşayan bir varlık olduğunu, sanat eserlerinin nesne olmadığını, bir titreşiminin ve algısının olduğunu vurgulayan Taner Ceylan konuşmasında “İzleyici sanatla karşılaşınca onunla iletişime geçerek aralarındaki bağ zihinsel aktiviteye dönüşüyor. Sanat eseri yaratıldıktan sonra ona bakan her gözle birlikte hayat buluyor. Şöyle bir gerçek var ki, sanat eseri sahibiyle ve koleksiyonerle değer kazanıyor. Esere sahip olan kişinin verdiği değer onu kıymetli kılıyor.” dedi.



Dünyada Türkiyeli bir sanatçı olmanın önemine de değinen Ceylan; “Dünyanın birçok ülkesinde sergilerim açılıyor ve eserlerim koleksiyonerlerin evlerine giriyor. Benim atölyemse hala İstanbul’da ve burada üretmekten dolayı çok mutluyum. Ben İstanbullu ve Türkiyeli olduğum için çok değerliyim. Buradaki sanatçıların eserleri New York’ta çok beğeniliyor. İşte tam da bu nedenle Türkiye’de üretmeye ve sergilemeye devam etmemiz gerekiyor.” diye konuştu.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: zubizu, sanat, kültür

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

KÜLTÜR-SANAT HABERLERİ

  • Hem güldürdü, hem şaşırttı!
  • LeMan, 25. yaşını kutladı
  • Zafer Algöz kitap çıkardı
  • Grammy Müzik Ödülleri!
  • 'İyi günde kötü günde!'
  • Kuveyt'te Türk sergisi!
  • 'Küçük Prens' kapalı gişe oynuyor!
  • 'Öteki Beriki İlerisi Gerisi'
  • Rekora koşuyor!
  • ‘Tutunma’ Sergisi Galeri Diani'de

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Burak Özçivit'in paylaşımı 1 milyon rekoru kırdı
  • Dr. Cihan Aksoy'ı yakan sözler! Kanaldan kovuldu, özür diledi
  • Bergüzar Korel'in kafesi kapandı mı?
  • Vatanım Sensin'de Bergüzar Korel'in olay sahnesi
  • Reyting için bunu da yaptılar?
  • Adriana Lima'nın transparanı!
  • Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu sergi de ayrı
  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
Burak Özçivit'in paylaşımı 1 milyon rekoru kırdı

EN POPÜLER HABERLER

  • Selen Görgüzel doğum gününü kutladı!
  • Reyting için bunu da yaptılar?
  • Emrah'tan 'Sevgililer Günü' süprizi!
  • Caner Erkin trafik çevirmesinde!
  • Survivor Eser West'in eski eşinin olay paylaşımları
  • Ölene Kadar'da yakınlaşma
  • Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu sergi de ayrı
  • Kıvanç Tatlıtuğ, Başak'ı ziyarete gitti ama göremedi
Selen Görgüzel doğum gününü kutladı!