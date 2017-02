Zubizu Sanat Buluşmaları!

Kültür-Sanat - 10 Şubat 2017 18:53

Sanat dünyasının gündemindeki konu ve konuklarıyla Piyalepaşa İstanbul sponsorluğunda düzenlenen ZUBİZU Sanat Buluşmaları önceki gün dünyaca ünlü hiperrealist ressam Taner Ceylan’ı ağırladı. İş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin ilgiyle takip ettiği söyleşide; Ceylan’ın gündeminde koleksiyonerlik ve “canlı bir varlık olarak sanat eseri” konusu vardı.Doğuş Müşteri Sistemleri’nin yaşam tarzı mobil uygulaması ZUBİZU tarafından, Polat Grubu’nun önemli markalarından Piyalepaşa İstanbul’un sponsorluğunda düzenlenen Sanat Buluşmaları’nın üçüncüsü Capricorn İstanbul’da gerçekleştirildi. New York Paul Kasmin galerinin sanatçısı ve en son Londra’da açtığı “I Love You” sergisi büyük ses getiren, adını Türkiye’de olduğu kadar uluslararası sanat platformlarında duyuran ve yaşayan en pahalı Türk ressam Taner Ceylan, keyifli söyleşisi ile ZUBİZU Sanat Buluşmaları kapsamında sanatseverlerle buluştu.ZUBİZU Sanat Buluşmaları’na katılan isimler arasında Türkan Özilhan Tacir, Münir Özkök, Şeli-Albert Elvaşvili, Emine Gülçelik, İsmail Ünal, Aliye Simavi, Öner Kocabeyoğlu, Emin Hitay, Adnan Polat, Kaan Terzioğlu, Mustafa Taviloğlu, Zafer Yıldırım, Levent Kızıl, Mehmet Hotiç, Erol Özmandıracı, Aytunç Kumova, Ceyda Çarmıklı Kılıçarslan-Mustafa Kılıçarslan, Damar Arıkoğlu, İnci Aksoy, Erdil Yaşaroğlu, Erdinç Varlıbaş, Uğur Karabayır, Sarp Evliyagil ve Suzan Toplusoy gibi isimler yer aldı.Doğuş Holding Sanat Danışmanı Çağla Saraç’ın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği, danışmanlığını ve moderatörlüğünü MERKUR Galeri Kurucusu ve sanat danışmanı Sabiha Kurtulmuş'un üstlendiği söyleşide; ressam kimliğinin yanı sıra koleksiyoner kimliği ile de bilinen Taner Ceylan, bir sanat eserine sahip olma safhalarının inceliklerini, koleksiyon nasıl oluşturulur ve sanat eseri yıllar içinde nasıl değerlenir konularının yanı sıra koleksiyonerlik deneyimlerini de davetlilerle paylaştı.Doğuş Holding Sanat Danışmanı Çağla Saraç ise konuşmasında, Doğuş Holding’in destek verdiği tüm alanlarda olduğu gibi sanatta da sorumluluklarının bilincinde, topluma öncü ve örnek olmaya çalışan bir vizyonla hareket ederek sanat buluşmalarını hayata geçirdiğini belirtti. Saraç, “Güzel sanatlar fakültesi öğrencilerine destek olmak adına Sanata Bi Yer projesini geliştirdik. Kısa bir süre önce bu projemizle ilgili bir etkinlik gerçekleştirdik ve öğrencilerin henüz okurken yaptıkları eserleri Doğuş Grubu mekanlarında sergiledik. Ayrıca kısa bir süre önce Ara Güler’in Türkiye’de açılacak uluslararası müzesinin temellerini attık. Tüm bunların bir başka kolu olarak ZUBİZU Sanat Buluşmaları bizim için büyük değer taşıyor” dedi.“Türkiye’de Üretmeye Devam Etmeliyiz”Samimi yapılan her sanat eserinin yaşayan bir varlık olduğunu, sanat eserlerinin nesne olmadığını, bir titreşiminin ve algısının olduğunu vurgulayan Taner Ceylan konuşmasında “İzleyici sanatla karşılaşınca onunla iletişime geçerek aralarındaki bağ zihinsel aktiviteye dönüşüyor. Sanat eseri yaratıldıktan sonra ona bakan her gözle birlikte hayat buluyor. Şöyle bir gerçek var ki, sanat eseri sahibiyle ve koleksiyonerle değer kazanıyor. Esere sahip olan kişinin verdiği değer onu kıymetli kılıyor.” dedi.Dünyada Türkiyeli bir sanatçı olmanın önemine de değinen Ceylan; “Dünyanın birçok ülkesinde sergilerim açılıyor ve eserlerim koleksiyonerlerin evlerine giriyor. Benim atölyemse hala İstanbul’da ve burada üretmekten dolayı çok mutluyum. Ben İstanbullu ve Türkiyeli olduğum için çok değerliyim. Buradaki sanatçıların eserleri New York’ta çok beğeniliyor. İşte tam da bu nedenle Türkiye’de üretmeye ve sergilemeye devam etmemiz gerekiyor.” diye konuştu.