Zuckerberg: Facebook platformu dünya için sosyal altyapı olabilir

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, dünyanın en büyük sosyal ağı olan şirketin platformunun "dünya için sosyal altyapı" olabileceğini belirtti.

Teknoloji - 17 Şubat 2017 19:01
Zuckerberg: Facebook platformu dünya için sosyal altyapı olabilir
Facebook'u "küresel düzeyde artmakta olan izolasyona karşı siper" diye nitelendiren Zuckerberg, dünyanın her yerinde küreselleşmenin arka plana attığı insanların bulunduğunu vurguladı.

İsveç basınında yayımlanan haberlere göre Zuckerberg, dünyanın "daha fazla bağlanmak veya gidişatı tersine çevirmek" gibi büyük bir sorun ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.


Kaynak: DHA
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Bağlantılar: Zuckerberg, Facebook

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