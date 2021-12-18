Zuhal Olcay: "Çok üzüldüm, çok aradık..."

Bebekler tam eve alışmaya çalışırken, Nohut, tam bir özgür ruh çıktı ve evden kaçtı. Zuhal Olcay, Nohut'un kaçısını şöyle anlattı: "Çok üzüldüm, çok aradık Nohut'u, o arayışlarımız esnasında neyse ki güzel bir haber aldım; ben sahiplenmeden önce başka bir eve alışıkmış meğer, bizi bırakıp eski evini tercih etti" dedi. Olcay, evinin 3. kedisi olan Bulgur ile poz verdi.