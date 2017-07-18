Zuhal Olcay: Teknede kız istediler biz de verdik

Zuhal Olcay'ın sosyal medya hesabından "Teknede kız istediler biz de verdik" paylaştığı fotoğrafa mesaj yağdı.

Magazin - 18 Temmuz 2017 19:30
Zuhal Olcay: Teknede kız istediler biz de verdik
Ünlü sanatçı Zuhal Olcay, Instagram hesabında kızı Ceren ile damadı Habil Özden'in bir fotoğrafını "Teknede kız istediler biz de verdik" mesajıyla paylaştı.

Bu paylaşıma Olcay'ın takipçilerinden çok sayıda kutlama mesajı geldi. 1981 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ceren Olcay, Bilgi Üniversitesi Edebiyat bölümü mezunu. Ceren Olcay da annesi gibi sanat dünyasından ayrı kalmadı. Ancak onun tercih ettiği alan dans. Ceren Olcay bir dans okulunda eğitmenlik yapıyor. Ceren Olcay, Bir Aşk Hikayesi adlı dizide annesiyle birlikte kamera karşısına geçti.

Genç kadın, dizine annesinin oynadığı karakterin gençlik yıllarını canlandırdı.

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Bağlantılar: Zuhal Olcay, Instagram

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