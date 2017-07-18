Ünlü sanatçı Zuhal Olcay, Instagram hesabında kızı Ceren ile damadı Habil Özden'in bir fotoğrafını "Teknede kız istediler biz de verdik" mesajıyla paylaştı.
Bu paylaşıma Olcay'ın takipçilerinden çok sayıda kutlama mesajı geldi. 1981 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ceren Olcay, Bilgi Üniversitesi Edebiyat bölümü mezunu. Ceren Olcay da annesi gibi sanat dünyasından ayrı kalmadı. Ancak onun tercih ettiği alan dans. Ceren Olcay bir dans okulunda eğitmenlik yapıyor. Ceren Olcay, Bir Aşk Hikayesi adlı dizide annesiyle birlikte kamera karşısına geçti.
Genç kadın, dizine annesinin oynadığı karakterin gençlik yıllarını canlandırdı.
Zuhal Olcay: Teknede kız istediler biz de verdik
Zuhal Olcay'ın sosyal medya hesabından "Teknede kız istediler biz de verdik" paylaştığı fotoğrafa mesaj yağdı.Magazin - 18 Temmuz 2017 19:30
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Zuhal Olcay, Instagram
MAGAZİN HABERLERİ
- Gelin Adayı Solmaz'ın dizisinin adı değişti!
- Mustafa Ceceli'den radikal karar!
- Bella Hadid'in sokak şıklığı!
- Hande Erçel'den olay paylaşımlar!
- Aslışah Alkoçlar'ın tatil pozları olay oldu!
- Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'ın takipçilerine çağrı!
- Gelin adayı Hanife kolay para kazanmanın yolunu buldu!
- Kızları Defne Samyeli'nin boyunu geçti!
- Eliz Sakuçoğlu'ndan olay poz!
- Berrak Tüzünataç'tan Metin Hara'ya sert sözler!