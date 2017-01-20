Zuhal Topal damat adayı Deniz'i kovdu!

Zuhal Topal izdivaç programındaki damat adayını kovdu.

Magazin - 20 Ocak 2017 17:00
Zuhal Topal damat adayı Deniz'i kovdu!
'Zuhal Topal'la' adlı izdivaç programında kavga çıktı. Gelin adayı Naz'ın konuşmalarından sonra Zuhal Topal o damat adayını kovdu.



"Zuhal Topal’la" programındaki damat adayı Baha’nın sosyal medyadan yaptığı açıklamalar üzerine Naz programdaki damat adaylarından Ali ile birlikte olduğunu, geçmişte birlikte olduğu hiç kimseyle görüşmediğini, Baha’nın hakkında konuştuklarının gerçek olmadığını ve Ali ile birlikte mutlu olduğu açıkladı. İkilinin samimi görüntüleri de bu söylenenleri doğruladı.



Gelin adayı Naz'ın açıklamasının ardından önemli bir açıklama da Zuhal Topal'dan geldi. Zuhal Topal, ekibiyle birlikte locadaki tüm adayların her zaman, her konuda yanlarında olduklarını, herkese karşı iyi niyetli olduklarını; fakat locadaki bazı adayların bu iyi niyete aynı şekilde karşılık vermediğini dile getirdi. Locadaki damat adaylarından Deniz'in, büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Zuhal Topal, Deniz'in stüdyodan dışarı çıkmasını istedi. İsteyen herkesin, istediği zaman programdan ayrılabileceğini vurgulayan Topal, daha sonra programına kaldığı yerden devam etti.

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