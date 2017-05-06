Zuhal Topal'ın format kararı!

Zuhal Topal, KHK sonrasın hakkında çıkan "Format değiştiriyor" haberlerine yanıt verdi.

Magazin - 06 Mayıs 2017 14:04
Zuhal Topal'ın format kararı!
Star TV'de 'Zuhal Topal'la' adında bir evlilik programı sunan Zuhal Topal, KHK sonrasında evlilik programlarına getirilen yasak ve kısıtlamaların üzerine format değiştireceğine dair çıkan haberlere açıklama yaptı.

İşte Zuhal Topal'ın yaptığı o açıklama;

"Başlattığımız sosyal sorumluluk projesi, format değişikliği olarak algılanmış. Basında böyle haberler yer aldı. Bu nedenle buradan bu konuya bir açıklık getirmek istedim. İzleyenler çok iyi bilirler Türk Kanser Derneği ile yaptığımız çalışmalar gibi programımızda her yıl sosyal sorumluluk projelerine de yer veriyoruz. Bu yaptığımız da bir sosyal sorumluluk projesi. Bu defa da imkanı olmayan çiftlerin düğünlerini yapıp, onları burada evlendireceğiz. Format değişikliği söz konusu değil" iye konuştu.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hiçbir cinsiyete ait değil!
  • Monica Bellucci'den olay itiraf!
  • "Kardashian ailesine rakibiz"
  • Burak Hakkı fena yakalandı
  • Hazal Kaya Yunanistan'a kaçtı

Hiçbir cinsiyete ait değil!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Sosyal medyayı sallayan diziler!
  • Uçakta Alkan ve Ersoy rötarı!
  • İtalya'da evlendiler...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ayrıldılar mı? Aslıhan cevap verdi!
  • Aşkları belgelendi, keyifler kaçtı
  • Ünlü oyuncu estetik yaptırdı mı?
  • Beyaz Show'dan sevindiren karar!
  • Murat ve Aslı aşkı bitti mi?
  • Nusret'ten Ünlüler'e et ziyafeti!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Hande Erçel'den Instagram'ı karıştıran paylaşım!
  • Cesur ve Güzel'de kafalar karışık!
  • Onur Saylak: Boynuz kulağı geçer
  • Evlilik programlarının saati değişiyor
  • Acun Ilıcalı'nın kızları konseyde!
  • Kenan Doğulu: Kavga ettiler gözünden yara aldı!
  • Aleyna Tilki'nin Nazım Hikmet'li tweeti olay oldu!
  • Kısmetse Olur bitiyor
Hande Erçel'den Instagram'ı karıştıran paylaşım!