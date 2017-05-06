Star TV'de 'Zuhal Topal'la' adında bir evlilik programı sunan Zuhal Topal, KHK sonrasında evlilik programlarına getirilen yasak ve kısıtlamaların üzerine format değiştireceğine dair çıkan haberlere açıklama yaptı.
İşte Zuhal Topal'ın yaptığı o açıklama;
"Başlattığımız sosyal sorumluluk projesi, format değişikliği olarak algılanmış. Basında böyle haberler yer aldı. Bu nedenle buradan bu konuya bir açıklık getirmek istedim. İzleyenler çok iyi bilirler Türk Kanser Derneği ile yaptığımız çalışmalar gibi programımızda her yıl sosyal sorumluluk projelerine de yer veriyoruz. Bu yaptığımız da bir sosyal sorumluluk projesi. Bu defa da imkanı olmayan çiftlerin düğünlerini yapıp, onları burada evlendireceğiz. Format değişikliği söz konusu değil" iye konuştu.
Zuhal Topal'ın format kararı!
Zuhal Topal, KHK sonrasın hakkında çıkan "Format değiştiriyor" haberlerine yanıt verdi.Magazin - 06 Mayıs 2017 14:04
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Zuhal Topal, evlilik programı, format, açıklama
MAGAZİN HABERLERİ
- Sosyal medyayı sallayan diziler!
- Ünlülerin fazla bagaj sorunu
- Gamze Karaman ve Nedim Keçeli'nin düğünü
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (05.05.2017)
- Aslıhan Doğan: Bana bir ay müsade
- Rojda Demirer ve Mehmet Dinçerler aşkı belgelendi
- Vildan Atasever estetik yaptırdı mı?
- Beyaz Show'dan sevindiren karar! Artık her hafta yayınlanacak!
- Murat Boz ve Aslı Enver ayrıldı mı?
- Survivor'da Nusret'ten Ünlüler'e et ziyafeti