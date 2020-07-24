'Zümrüdüanka' dizisinde ayrılık!

"Zümrüdüanka dizimize yeni dahil olan oyuncumuz Sahra Şaş ile yollarımızı sağlık problemlerinden dolayı anlaşarak ayırdık.Çekimler için Kapadokya’ya gelen Sahra Şaş, sette daha önce tedavi olduğu mide rahatsızlığının nüksetmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı.Doktorunun yoğun çalışma temposu ve stresten kaçınması tavsiyesi üzerine ortak aldığımız karar ile Sahra Şaş ile yollarımızı üzülerek ayırmış bulunmaktayız.Pastel Film ailesi olarak kendisine acil şifalar diyoruz, en yakın zamanda başka bir projede birlikte çalışmayı ümit ediyoruz."