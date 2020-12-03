'Zümrüdüanka' dizisinde flaş ayrılık!

Başrollerini Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Hatice Aslan, İsmail Hacıoğlu, Selim Bayraktar, Gökçe Eyüboğlu ve Ayten Uncuoğlu’nun paylaştığı 'Zümrüdüanka' dizisinde Behram Özgüç'ün oğlu Hamit karakterini canlandıran Doğukan Güngör diziye veda etti.Oyuncu Doğukan Güngör ise sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımına "Her gün büyüyen ailemize selam olsun. Her şey için sonsuz teşekkürler sevgiyle sarılıyorum hepinize. Hoşçakal Hamit" notunu düştü.