Zümrüdüanka'da şaşırtan ayrılık!

Alp Navruz ile Ceren Yılmaz'ın başrollerinde yer aldığı, Fox TV'de yayınlanan Zümrüdüanka'da bir ayrılık yaşandı. Dizinin kuruluş aşamasından beri ekipte olan usta yönetmen Cemal Şan projeden ayrıldığını duyurdu.Şan, "8. bölümden sonra evladım Zümrüdüanka'yı bırakıyorum. -23 derecelere dayanan sevgili oyuncularıma ve canım teknik ekibime yaptıkları her şey için minnettarım. Yeni kuracağımız dünyalarda görüşmek" üzere açıklamasında bulundu.