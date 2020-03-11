“Zümrüdüanka”nın Serhat'ı set arası kayak keyfi yaptı!

Çekimleri Kapadokya’nın eşsiz doğasında gerçekleşen, FOX ekranlarının sevilen dizisi “Zümrüdüanka”nın yakışıklı oyuncusu Alp Navruz, geçtiğimiz günlerde set arasını kayak yaparak değerlendirdi.Çekimlerden artakalan vaktini Kayseri Erciyes’te kayak yaparak geçiren başarılı oyuncu, hayranlarından gelen fotoğraf isteklerini de kırmadı. Ünlü oyuncunun kayak yaptığı anlar fotoğraf karelerine yansıdı.“Zümrüdüanka”, her Cumartesi yeni bölümüyle saat 20.00’de FOX’ta.