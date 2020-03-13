Zümrüdüanka'nın yıldızı Ceren Yılmaz hastanelik oldu!

Yediği sebzelerden mikrop kaptığı tespit edilen oyuncu hastanede tedavi gördü. Doktorunun 15 gün rapor verdiği güzel oyuncu kısa sürede toparlanıp sete döndü ve çekimlerine kaldığı yerden devam etti. Dinlenmek yerine sete dönen ünlü oyuncunun işini aksatmamak için gösterdiği çaba takdir topladı. (Kaynak: tv100.com)