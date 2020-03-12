Zümrüdüanka'ya sürpriz transfer!

Güçlü bir kadın karakteri canlandıracak olan usta isim “Kapadokya büyülü bir yer, çekimleri böylesine güzel bir yerde yapılan “Zümrüdüanka”ya katıldığım için çok heyecanlıyım. Oyuncu arkadaşlarım ve set ekibi çok sıcakkanlı. Burada olduğum için mutluyum” dedi. Itır Esen’in diziye dahil olmasıyla birlikte önümüzdeki bölümlerde neler olacağı şimdiden merak konusu oldu.“Zümrüdüanka”, her Cumartesi yeni bölümüyle saat 20.00’de FOX’ta.